القبض على بريطاني بعد العثور على جثتين لسيدتين في براد ثلاجته

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل بعد العثور على جثتين لسيدتين في براد ثلاجته بشقة شرق العاصمة لندن.

وقالت الشرطة اليوم الثلاثاء: "ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 50 عاماً يوم الاثنين للاشتباه في القتل العمد بعد اكتشاف جثتين بعنوان في كانينغ تاون".

وأبلغ الجيران الشرطة بعد شعورهم بقلق ومخاوف تجاه سلوك الرجل.

وأضافت الشرطة انها تستكمل التحقيقات من أجل تحديد هوية الجثتين والوصول إلى أقاربهن.

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