الصحة التونسية: ارتفاع عدد الوفيات الرضع في مركز توليد حكومي إلى 12

أعلنت سونيا بن الشيخ، القائمة بأعمال وزير الصحة التونسية، الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات الرضع في مركز توليد حكومي في العاصمة التونسية إلى 12 حالة، وسط فضيحة أدت إلى استقالة وزير الصحة عبد الرؤوف شريف السبت الماضي.

وأوضحت بن الشيخ أنه من بين العشرين رضيعا الذين يرقدون في قسم التوليد، توفي يومي الخميس والجمعة 11، تتراوح أعمارهم بين سبعة وثمانية أشهر، بالإضافة إلى رضيع آخر توفي الأحد صباحا، نتيجة تعفن جرثومي.

وأكدت الوزيرة بالنيابة في مؤتمر صحافي أن أسباب الوفيات ناجمة، ووفقا للمعاينات الأولية، عن "تعفن جرثومي في المحيط الاستشفائي"، نافية فرضية استعمال دواء منتهي الصلاحية.

كما أضافت أنها "بصدد كشف ومحاسبة كل المقصرين في قضية وفاة الرضع".

وقالت بن شيخ إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أصدر تحذيرا نهائيا بعد إعادة جثامين الأطفال إلى ذويهم في صناديق، وإنه قد أكد أن ما جرى غير مقبول ومنح السلطات مهلة مدتها شهر للوصول إلى حلول.

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وأثارت حادثة وفاة الرضع استياء وغضب الشارع التونسي، وطالبت حركة "نداء تونس" وحركة "تحيا تونس" الحكومة التونسية بالاستقالة إثر الحادثة.

من جانبه، أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، عن فتح بحث إداري للوقوف على ملابسات هذا الحادث، متوعدا بمحاسبة كل من سيكشف عنه هذا البحث.

ويشكو التونسيون من تراجع الخدمات التي تقدمها الدولة منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في 2011 التي أدت إلى حدوث تحول ديمقراطي في تونس ولكن دفعت البلاد إلى أزمة اقتصادية. ويقول منتقدو الحكومة إن القطاع العام يعج بالفساد.