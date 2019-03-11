هل سيحصل كارلوس غصن على إذن لحضور اجتماع لمجلس إدارة نيسان؟

يسعى رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن إلى الحصول على إذن من محكمة طوكيو الجزئية لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة هذا الأسبوع حسبما قال شخص مطلع على الأمر اليوم الاثنين .

وسيمثل حضوره الاجتماع يوم الثلاثاء أول لقاء له مع زملائه منذ اعتقاله في نوفمبر تشرين الثاني. ويواجه غصن اتهامات بعدم الافصاح عن دخله بالكامل لنحو عشر سنوات.

ووصف غصن وهو من بين أشهر الرؤساء التنفيذيين لشركات السيارات في العالم هذه الاتهامات بأن "لا أساس لها". وأخلي سبيل غصن الأسبوع الماضي بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار بعد احتجازه أكثر من 100 يوم.

وقال الشخص المطلع إن غصن يسعى للحصول على إذن لحضور اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء. وطلب هذا الشخص عدم الكشف عن هويته لأن هذه المعلومات لم يتم إعلانه بعد.

وقالت صحيفة يوميوري إن من المتوقع أن تحدد المحكمة اليوم الاثنين ما إذا كانت ستعطيه إذنا.

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