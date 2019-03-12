المجر تعتمد اجراءات صارمة تسمح باعتقال طالبي اللجوء في مخيمات حاويات شحن

المجر تواصل تقييد إمكانية دخول المهاجرين وتقر اعتماد قواعد جديدة تسمح للسلطات باحتجاز جميع طالبي اللجوء بمعسكرات حدودية مبنية من حاويات الشحن بمن فيهم نساء وأطفال فارين من الحرب و الفقر.

في وقت قالت جماعات حقوق الانسان إنه سيتم احتجاز جميع طالبي اللجوء في هذه المعسكرات مع صربيا حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وتجولت عدسة يورنيوز في محطة قطار "كاليتي" التي أصبحت مأوى للمئات من المهاجرين بالعاصمة بودابست والتقت عدداً من أعضاء مجلس إدارة جميعة مساعدة المهاجرين ومن بين من التقته يورونيوز كان أندراس راكوس رئيس الجمعية:

"هذا المأوى لديه القدرة على فصل المهاجرين عن المشردين المحليين كما يمكنهم الطهي والغسيل والحصول على طعام مرتين في اليوم هنا يوضح".

ويقول اندراس سيورت عضو مجلس إدارة الجمعية: "يريد أصحاب المنشآت تجنب النزاعات, ويخشون أن يشعر المشردون المحليون بالتمييز لرؤية المهاجرين يحصلون على مساعدة أكثر منهم، لا يوجد فرق بين المهاجر الذي يعيش في ملجأ أو في شقة مستأجرة، يضيف سيورت.

وتنوي المجر إغلاق جميع مراكز استقبال اللاجئين الأخرى في جميع أنحاء البلاد, مما يسمح للشرطة أيضًا بطرد المهاجرين الصرب إلى الجانب الصربي من السياج الحدودي الذين لا يمكنهم إثبات حقهم القانوني بالبقاء في المجر.