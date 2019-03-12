"قسد": خروج واستسلام ما بين 1500 و2000 شخص من الباغوز تحت سيطرة "داعش"

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن ما بين 1500 و2000 شخص غادروا جيبا لتنظيم الدولة الإسلامية بشرق سوريا واستسلموا يوم الثلاثاء.

وأضاف مصطفى بالي مسؤول المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن من بين من استسلموا مقاتلين بالتنظيم وأسرهم.

وكانت "قسد" قد قالت في وقت سابق من النهار إن أعدادا كبيرة من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وأسرهم استسلموا لها يوم الثلاثاء في المعركة التي توشك القوات المدعومة من الولايات المتحدة على السيطرة فيها على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.

وقال مصطفى بالي المسؤول الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية لرويترز إن المقاتلين استسلموا بشكل جماعي.

وقال "أعداد كبيرة استسلمت بشكل جماعي. ريثما قواتنا تتأكد من كل من يرغب بالاستسلام وإنهائهم عملية الاستسلام ستعاود الاشتباكات. عوائل ومقاتلي داعش استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية. قوات سوريا الديمقراطية تريد التأكد".

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