الاقتصاد التركي يسجل أسوأ أداء له منذ 9 سنوات بسبب أزمة الليرة

انكمش الاقتصاد التركي بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مسجلا أسوأ أداء له في نحو عقد من الزمن، في إشارة واضحة على أن أزمة العملة في العام الماضي دفعته نحو الركود.

وكانت تركيا، إحدى كبرى الأسواق الناشئة التي كان المستثمرون الدوليون يعتبرونها ذات يوم نجما صاعدا، قد حققت نموا فاق السبعة بالمئة في 2017. غير أنها تضررت العام الماضي جراء هبوط قيمة الليرة 30 بالمئة بسبب مخاوف متعلقة بخلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة واستقلالية البنك المركزي.

وفاقت وتيرة انكماش الاقتصاد في الربع الرابع على أساس سنوي متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز الذي بلغ 2.7 بالمئة، وهو أسوأ أداء منذ 2009. وتراجعت الليرة قليلا في البداية بعد نشر البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تتعافى إلى 5.4260 ليرة للدولار.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الاقتصاد نما 2.6 بالمئة في عام 2018 بأكمله، وهو أيضا أضعف أداء منذ 2009. وكان الاستطلاع توقع نموا نسبته 2.55 بالمئة.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم 2.4 بالمئة مقارنة مع الربع السابق. وأظهرت البيانات أيضا أن الاقتصاد نما 1.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزا التقدير الأولي البالغ 1.6 بالمئة.

إقرأ أيضاً:

أردوغان يتهم مسيرة نسوية بالإساءة للإسلام

الخارجية الألمانية تشدد تحذيرات السفر إلى تركيا

تركيا: نعمل على حل مسألة شراء مقاتلات أف-35 الأمريكية

وتباطأ الاقتصاد بشكل مفاجئ في النصف الثاني من العام الماضي بسبب أزمة الليرة التي اندلعت جراء خلاف مع الولايات المتحدة دفع واشنطن لفرض رسوم وعقوبات ومخاوف تتعلق باستقلالية البنك المركزي في ظل ضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض.

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 15 عاما ليتجاوز 25 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 24 بالمئة في سبتمبر أيلول.

وفي عام 2017، نما الاقتصاد التركي بنسبة 7.4 بالمئة مسجلا أقوى وتيرة نمو منذ 2013، بدعم من قطاعي الصناعة والبناء. وبالنسبة لعام 2018، تراوحت توقعات خبراء الاقتصاد التسعة عشر المشاركين في استطلاع رويترز للنمو في العام بأكمله بين 1.8 بالمئة و3.5 بالمئة.

وتقول الحكومة، التي خفضت في سبتمبر أيلول تقديراتها للنمو في 2018 إلى 3.8 بالمئة من 5.5 بالمئة، إن هناك تحسنا وشيكا.