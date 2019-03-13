6 أعوام سجن.. جورج بيل أرفع مسؤول كاثوليكي يدان بالتحرش بالأطفال

قضت محكمة أسترالية يوم الأربعاء بسجن مسؤول الشؤون المالية والاقتصادية السابق بالفاتيكان الكاردينال جورج بيل ستة أعوام بتهمة الاعتداء جنسيا على صبية من الجوقة في كنيسة القديس باتريك في ملبورن خلال تسعينيات القرن الماضي.

وبيل (77 عاما)، هو أرفع قس كاثوليكي على مستوى العالم يدان بتهم ارتكاب مخالفات بحق الأطفال.

وقال بيتر كيد قاضي محكمة فيكتوريا أثناء نطق الحكم الذي استغرق أكثر من ساعة "من وجهة نظري فإن تصرفاتك كان تحكمها غطرسة شديدة".

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