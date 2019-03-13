شاهد: أنطونيو بانديراس و بينيلوب كروز في جلسة تصوير "الألم والمجد"

يستعد المخرج الاسباني بيدرو ألمودوفار لعرض فيلمه الأخير "ألم ومجد"، والذي من المقرر أن يعرض في قاعات السينما الاسبانية في الـ 22 من مارس-أذار الجاري. وظهر ألمودوفار مؤخرا إلى جانب أبطال فيلمه في جلسة تصوير بفندق "فيامنجنا" بالعاصمة الاسبانية حضرها النجم العالمي أنطونيو بانديراس والنجمة بينيلوب كروز والمغني الإسباني أسير إتكسينديا، سيزر فيسنت، ليوناردو سباراجليا، جوليت سيرانو، نارا نوفاس، جولين لوبيز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول مخرج سينمائي يتأثر باختياراته الحياتية ويقوم بمراجعتها في الماضي والحاضر عندما تنقلب الأحداث رأسًا على عقب. واحداث الفيلم مقتبسة من فيلم الدراما "ثمانية ونصف" للمخرج الإيطالي الراحل فيديريكو فليني عام 1963.

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