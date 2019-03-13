فيديو: دراجة هوائية تطحن حبوب الكاكاو لتصنيع الشوكولاتة في ساحل العاج

في مصنع دانا مروِّه في ساحل العاج تصنع الشوكولاتة بطريقة فريدة، حيث يقوم أحد العاملين في بركوب دراجة هوائية ثابته في غرفة الطحن، يحيط به عدد كبير من الاطباق والصواني الضخمة وحبوب الكاكاو المصنف والمفروز بعناية، وتتحول إلى عجينة بواسطة تسيير العامل للدراجة.

عائلة مروة من أصول لبنانية فرنسية تعمل في صنع الشوكولا في ساحل العاج منذ 40 سنة تقوم باستخدام الدراجة الهوائية في عملية تهدف للحفاظ على البيئة، وتستخدم ألواحا عضوية ثم يتم تحويلها إلى سكاكر