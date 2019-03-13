الولايات المتحدة تتطلع لتحقيق تقدم بشأن "الناتو العربي" في الأشهر المقبلة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تتطلع لتحقيق تقدم كبير بشأن تحالف أمني في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة المقبلة.

والتحالف الأمني المتوقع هو محاولة لتشكيل تكتل تدعمه الولايات المتحدة ويضم دولا بينها السعودية والإمارات والكويت بهدف التصدي للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

والخطة التي ترمي إلى تشكيل ما وصفه مسؤولون في البيت الأبيض والشرق الأوسط بنسخة عربية من حلف شمال الأطلسي أو "ناتو عربي" للحلفاء المسلمين السنة، من شأنها على الأرجح أن تزيد التوتر بين الولايات المتحدة والقوة الشيعية إيران، والمحتدم بالفعل بشكل متزايد منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب السلطة.

التحالف سيركز على الأمارات والسعودية، وهما الدولتين الخليجيتين الأكثر تأثيرا في المنطقة، للعمل مع الإدارة الأمريكية على ملفات المنطقة العالقة، كالصراع في اليمن وسوريا، وتأمين امدادات النفط العالمية، التي تهدد إيران دائما بإغلاق مضيق هرمز.

بومبيو ومستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات بحثا فرص السلام بالشرق الأوسط مع عاهل الأردن الملك عبد الله في واشنطن الأسبوع الماضي، حيث عاد كوشنر وغرينبلات مؤخرا من جولة في دول الخليج العربية سعيا خلالها لحشد دعم الزعماء العرب بشأن خطة سلام بالشرق الأوسط، من المتوقع أن يكشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهور المقبلة.

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