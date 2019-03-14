رئيس وزراء الجزائر: الحكومة الجديدة ستضم خبراء وممثلين عن المتظاهرين

قال رئيس وزراء الجزائر الجديد نور الدين بدوي يوم الخميس إنه سيشكل حكومة خبراء ستشمل الشبان والشابات الذين يخرجون في مظاهرات حاشدة للضغط من أجل تحولات سياسية سريعة.

وقال بدوي "فيما يخص الحكومة نحن بصدد تشكيلها والتشاور فيما يخصها ونقول بصدق إن هذه التشكيلة سوف تكون تشكيلة تمثل كل الطاقات وخاصة الشبانية من بنات وأبناء وطننا".

ويأتي تعهده خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بعد أن قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة. وتم تعيين بدوي رئيسا للوزراء بعد استقالة أحمد أويحيى.

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