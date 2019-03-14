الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين على منطقة تلّ أبيب مصدرهما غزّة

قال الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، الخميس، إن صاروخيْن تم إطلاقهما من قطاع غزة باتجاه منطقة تل أبيب تسببا بإطلاق صفارات الإنذار في المنطقة، ثم تبعهما دوي عدة انفجارات.

وأكد شاهد لوكالة رويترز للأنباء سماعه دوي الانفجارات.

ولم تصدر أية تقارير عن وقوع قتلى أو جرحى، غير أن إحدى القنوات التلفزيونية الإسرائيلية عرضت صاروخيْ اعتراض إسرائيليين يطيران في سماء تل أبيب، وينفجران.

وقال مراسل وكالة رويترز إنه سمع الانفجارات لكن لم يتبين إذا كانت ناتجة عن انفجار الصواريخ نفسها، أم صواريخ الاعتراض التي أطلقتها منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية.

ولم تتبنّ أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن العملية.

وتسيطر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة وهي دخلت في محادثات مع مصر حول "وقف طويل" لإطلاق النار مع إسرائيل، بعد سنوات شهدت منسوباً مرتفعاً من التوتر، ومظاهرات فلسطينية على الحدود بين غزة وإسرائيل، سقط فيها عشرات الفلسطينيين.