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مواطنون يحتمون في محطة مترو تحت الأرض مع انطلاق صفارات الإنذار من غارات جوية إيرانية قادمة
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فيديو. إسرائيل: حطام صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية يشعل حريقًا قرب تل أبيب

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سُمعت انفجارات فوق تل أبيب، الخميس، عقب إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه وسط إسرائيل. ولم تُسجَّل إصابات، غير أن حطام صواريخ جرى اعتراضها أشعل حريقًا في منطقة سكنية.

في محيط تل أبيب، عمل رجال الإطفاء على احتواء حريق اندلع بعدما سقطت شظايا صاروخ تم اعتراضه قرب منازل سكنية. وقامت فرق الطوارئ بتأمين الشوارع وتفقد المباني القريبة للتأكد من عدم امتداد النيران.

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وكان السكان في أنحاء المدينة قد هرعوا إلى الملاجئ فور سماع صفارات الإنذار. وبدأ بعضهم يقضي الليل في محطات القطار الخفيف تحت الأرض، حاملين فرشات ولوازم أساسية لتجنّب تكرار التنقل مع كل إنذار. إحدى المحطات الرئيسية للقطار الخفيف في تل أبيب تحوّلت حاليا إلى ملجأ مؤقت.

وسُمع دوي الانفجارات على موجتين في أرجاء المدينة مع اعتراض الصواريخ في السماء. وقالت الشرطة إنها تتعامل مع عدة مواقع في وسط إسرائيل سقطت فيها شظايا أو مقذوفات. وفحصت فرق الإسعاف التابعة لمنظمة "نجمة داود الحمراء" تلك المناطق، وأفادت بعدم وقوع إصابات.

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