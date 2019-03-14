مسؤول حقوقي سعودي يرفض دعوات "لتدويل" التحقيق في مقتل خاشقجي ويعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية

رفض مسؤول حقوقي سعودي دعوات "لتدويل" التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي معتبرا الدعوات تدخلا في الشؤون الداخلية.

ونقلت رويترز عن المسؤول قوله إن المتهمون في قتل خاشقجي حضروا ثلاث جلسات إجرائية مع محامين وسمح لمنظمات غير حكومية بالمراقبة.

رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قال إن قتل خاشقجي جريمة مروعة وحادث مؤسف، وصرح لرويترز أن "المتهمون في قتل خاشقجي حضروا ثلاث جلسات إجرائية مع محامين وسمح لمنظمات غير حكومية بالمراقبة".

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