وزير الإعلام اليمني: لن نوقع أي اتفاق جديد مع الحوثيين حتى تنفيذ اتفاقية ستوكهولم

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ان حكومة بلاده لن تتفاوض على أي شروط جديدة ولن توقع أي اتفاق جديد مع المتمردين الحوثيين حتى يتم تنفيذ اتفاقية ستوكهولم التي ترعاها الأمم المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي عقده الأرياني في السفارة اليمنية في العاصمة الأردنية عمان أمس الأربعاء 13 آذار/شباط، قال الوزير إن الحكومة قدمت العديد من التسويات، إلا أن تحول الحوثيين أفشل التوصل إلى اتفاق نهائي حول عملية السلام في اليمن.

وأضاف الأرياني أن عشرات القتلى سقطوا في عمليات قصف نفذها الحوثيون في محافظة حجة شمال غرب العاصمة صنعاء خلال الأيام الماضية، وطالب المجتمع الدولي إعلان المنطقة "منطقة منكوبة".

هذا ولفت الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية طلبت الدعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لزيادة الضغط على المتمردين الحوثيين، من أجل تنفيذ الاتفاقات القائمة في أسرع وقت ممكن.

هذا ودعت الحكومة اليمنية في الآونة الأخيرة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية المتعلقة بالشعب اليمني، ومطالبة الدول التي تقدم الدعم السياسي للحوثيين بوقف تدخلاتها ودعمها.

اتفق ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيون في الشهر الماضي على المرحلة الأولى من انسحاب القوات من الحديدة، والتي تعد المدخل الرئيسي لمعظم الواردات التجارية والمساعدات الدولية في اليمن، كما اتفق الجانبان على تبادل الأسرى في اجتماعهما في ستوكهولم في ديسمبر الماضي واتفقا على دفع العملية إلى الأمام في يناير.

ومع ذلك، تم تأجيل سحب القوات عدة مرات ولم يتفق الطرفان بعد على عدد الأسرى المقرر تبادلهم.

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