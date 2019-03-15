دقائق رعب كأنها دهر .. شهود عيان حادثة نيوزيلندا يتحدثون

ما زال العالم يرزح تحت وطأة الصدمة التي خلفها الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا، والذي راح ضحيته 49 شخصاً فيما يرقد 48 آخرون في المستشفى بفعل بإصابات تتراوح بين الطفيفة والخطرة، بعد أن فتح يميني متطرف أسترالي الجنسية النار في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.

وبعد الكشف عن هوية المسلح ودوافعه والإدانات الواسعة من كل أنحاء العالم، بدأت تتوالى روايات الشهود عما حصل خلال دقائق الرعب التي عاشها عشرات المصلين المسلمين.

يتحدث أحد الشهود الذي كان حاضراً في مطعم قريب: "وقع الحادث غير بعيد عنا بمسافة نحو 200 متر. كنا في المطعم وسمعنا صوتاً رهيباً وكأنه انفجار عجلة، تساءلنا ما الذي يحصل حولنا، وبدأ الناس بالتوافد أمامنا غارقين بدمائهم وخائفين، كانوا عاجزين عن الكلام وصوتهم يرتجف"

شاهد آخر قال: " سمعت إطلاق رصاص المرة الأولى، وعندما سمعته للمرة الثانية، قمت بالركض، رأيت أناساً جالسين على الأرض، هربت إلى خلفية المسجد واختبأت خلف حاوية وقمت بالاتصال بالشرطة.

في حين قال آخر: "رأيت سلاحاً على الأرض والشرطة كانت هناك، كان هناك الكثير من القتلى والمصابين".

وكان شاهد عيان قد قال لقناة سي إن إن الأمريكية إنه قام بنقل أب وطفلته البالغة من العمر نحو 3 أو أربع سنوات إلى المستشفى بعد أن أصيبت الفتاة بطلقات نارية في ظهرها ولم تستطع طواقم الإسعاف الوصول إليها.

وقال أحد الشهود الذي كان موجوداُ في أحد المسجديْن وهو فلسطيني الجنسية إنه رأى رجلاً يسقط قتيلاً برصاصة في الرأس.

وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية:" لقد سمعت 3 زخات رصاص وبعد 10 ثوان عاد إطلاق النار. قد يكون صدر من سلاح أوتوماتيكي لأنه لا يمكن أن يكون هناك شخص يفتح النار بهده السرعة بعد ذلك بدأ الناس يحاولون الفرار من الخروج من المسجد وبعضهم كان مخضبا بالدماء".

وقال شاهد آخر إنه سمع إطلاق نار ورأى 4 جثث على الأرض فيما كشف آخر كان بمسجد النور قائلا إنه كان يصلي حين بدأ الهجوم وعندما لاذ بالفرار شاهد زوجته وهي جثة هامدة فوق الأرض أمام المسجد. وقال شاهد آخر إنه رأى أطفالا قتلى وأنه كان هناك جثث في كل مكان.

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