شاهد: لحظة اعتقال مشتبه بهم في الهجوم الارهابي على مسجدين في نيوزيلندا

أظهر شريط فيديو لحظة إلقاء الشرطة النيوزيلندية القبض على أربعة مشتبه بهم، في الاعتداء الارهابي الذي استهدف مسجدين في كريستتورتش في نيوزيلندا. وأظهر الفيديو اعتقال الشرطة لأحد المشتبه بهم، الذي كان يقود سيارة كبيرة الحجم صدمتها سيارة للشرطة، والمترجلون يصيحون بعد إطلاق النار. وقد قتل منفذ الهجوم 49 شخصا واصاب أكثر من 40 آخرين بجروح.

وفي وقت لاحق قالت الشرطة إنه جرى اعتقال ثلاثة أشخاص، أحدهم في العشرينات من العمر، وقد اتهم بالقتل، وسوف يمثل أمام المحكمة هذا السبت.

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