شاهد: الأوكرانية أولينا كورزنيوك صاحبة الشعر الأشقر "القياسي"

يبلغ طول أولينا الأوكرانية أولينا كورزنيوك 165 سنتمراً فيما يبلغ طول شعرها الأشقر 235 سنتمتراً. وعندما تقف الشابة (15 عاماً) على كرسي، يمس شعر، إذا ما أطلقته حراً، الأرض.

وتبين لخبراء من المركز الوطني الأوكراني للأرقام القياسية أن شعر أولينا زاد طوله 50 سنتمتراً منذ آخر مرة تمّ قياسه، أي منذ ستة أشهر، وهم يجدون سرعة نموه مدهشة.

ويقول فيتالي زورين من المركز "تقدم أهالي كثيرون بقياسات شعر أطفالهم وهم غالباً يبالغون بها. ومن بين كل القياسات التي رأيناها، كان شعر أولينا هو الأكثر طولاً. لقد نما بطريقة غير معقولة في الأشهر الستة الأخيرة".

أما مصفف شعر أولينا فيقول إنه "من الصعب عادة العثور على شعر أشقر بهذا الطول" مضيفاً أن "شعر السكان السلاف الشقر في غالب الأحيان يكون أكثر ضعفاً وهو "يتقصّف" عندما يطول قليلاً".

وترى أولينا أن سرّ نمو شعرها وصحّته يمكن في العناية به، إذ تقضي نحو عشرين دقيقة وهي تصففه وتمشّطه في كل صباح، ثم تتولى أمها مهمة تجديله بشكل خصل".

وتقول الشابة إلى أن "الحمام" يستغرق نصف ساعة تقريباً وإلى أنها لا تنشفه أبداً عبر استعمال "السيشوار" (الماكينة) إنما عبر استعمال المناشف والمناشف فقط.

وتشير صاحبة الأعوام الـ 15 إلى أن شعرها لم يقصّ إلا مرّة واحدة، وذلك عندما كان عمرها ثلاثة أشهر".

وتضيف كورزنيوك "خلال المعمودية، قام الكاهن بقص شعري...وفي التقاليد، يقوم الأهل بقص شعر ابنهم في عمر السنة، ولكن والدي لم يقوما بذلك. لم أرد يوماً قص شعري وأحبه كثيراً".

وفيما صنّفت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية شعر الهندية نيلانشي باتل (170.5 سنتمتراً) كأطول شعر في العالم في عام 2018، يبدو أن حظوظ كورزنيوك، صاحبة الشعر بطول 235 سنتمراً، بالتتويج باللقب كبيرة جداً.