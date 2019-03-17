شاهد: مئات الآلاف عبر العالم يحتفلون بعيد القديس باتريك

احتفل مئات الآلاف في الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا وعدة بلدان أخرى عبر العالم بعيد القديس باتريك الذي يصادف الـ 17 مارس/آذار. وتصنف العديد من البلدان عيد القديس باتريك في خانة أيام العطل حيث تغلق المؤسسات أبوابها.

ويعتبر اللون الأخضر هو اللون المميز لهذا العيد حيث يقوم المحتفلون بارتداء ملابس خضراء وتزين المباني باللون الأخضر كما يضاف الطلاء الأخضر إلى الأنهار والينابيع، مثلما حدث في مدينة شيكاغو الأميركية حيث تمت إضافة صبغة خضراء إلى النهر تكريما لعيد القديس باتريك. كما نظمت المدينة عرضها العالمي الشهير لإحياء العام السابع والخمسين لهذا التقليد السنوي. وحسب سكان المدينة والمنظمين فقد بدأت مدينة شيكاغو في إضافة اللون الأخضر على نهرها في العام 1962.

وتبقى العاصمة الأيرلندية دبلن المكان الذي تبلغ فيه الاحتفالات بعيد القديس باتريك ذروتها حيث يشارك سكان العاصمة والسياح في الاحتفالات التي تقام في الشوارع وعلى الطرقات وخلال الاحتفالات بعيد القديس باتريك يستهلك المشاركون كميات كبيرة من الكحول ويرقصون على أنغام موسيقية صاخبة.

وعيد القديس باتريك هو ذكرى إحياء القديس الراعي في أيرلندا، وهو مبشر وقديس مسيحي ولد في بريطانيا الرومانية وتم أسره واستعباده في جزيرة أيرلندا حيث بقي فيها ستة سنوات تقريبا قبل أن يفر، ودخل إحدى الكنائس المسيحية وعاد لجزيرة أيرلندا مرة أخرى كمبشر للدين المسيحي في غرب وشمال أيرلندا.

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