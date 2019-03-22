فيديو: الإسرائيليون يحيون عيد الفوريم بكرنفال في شوارع حولون

خرج الإسرائيليون إلى الشوارع، اليوم الخميس، مرتدين أزياء غريبة للاحتفال بعيد "الفوريم" اليهودي.

وشارك آلاف في الاستعراض وسط قوافل ملونة، رجالا ونساء وأطفالا، للرقص والغناء في الشوارع، في مدينة حولون بالقرب من تل أبيب.

ويحتفل اليهود تقليديا بعيد الفوريم من خلال ارتداء الأزياء وإعطاء صدقات للفقراء.

ويمثل هذا العيد يوم خلاص اليهود من الإبادة الجماعية في بلاد فارس القديمة، كما ورد في سفر أستير.

ويقرأ المؤمنون اليهود من السفر الذي يعد واحدا من المخطوطات الخمسة التي هي جزء من الشريعة التوراتية.

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