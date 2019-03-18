بعد الفنادق الفاخرة والباهظة دبي تشهد ظهور فنادق بأسعار معقولة

تشتهر دبي بفنادقها الفاخرة جداً والباهظة أيضاً. لكن، مؤخراً، ظهرت فنادق من نوع ثانٍ وهي فنادق يمكن الإقامة فيها بأسعار مقبولة. وقد جاء ذلك نتيجة التنافس بين الفنادق المحلية النامية والفنادق المعروفة عالمياً. ويقوم هذا التنافس على توفير إقامة مريحة مع أسعار جيدة.

سلسلة فنادق "روف" تقول إنها تؤمن الإقامة لجيل جديد، واعٍ للقيّم ومتصل اجتماعياً. بول بردجر، مدير العمليات في هذه الشركة يقول إن دبي تشتهر "بكونها وجهة ترف. نعتبر أننا سلسلة فنادق مقبولة يمكن الحجز فيها بأسعار جيدة. يمكن الحصول على خدمة جيدة واختبار المجتمع المحلي. وأعتقد أن سبب المجيء الى دبي يتغير أيضاً. سابقاً كانت وجهة ساحلية بامتياز، وما زلنا كذلك حتى اليوم لكنني اعتقد اليوم ان الناس يأتون ايضاً ربما لأنها صلة وصل بين أوروبا وآسيا ثم يعودون الى أوروبا. لذلك تغير حقاً سبب الزيارة".

ويرى بعض الواصلين الى دبي مثل دوغ الآتي من جنوب أفريقيا أن غالبية رجال الاعمال الذين يسافرون "يريدون مكاناً نظيفاً ومناسباً للإقامة فيه. لا يريدون البهرجة".

ويضيف نيل القادم من إنكلترا "هذه الفنادق تناسب فعلاً أصحاب الميزانية المتوسطة التي يطمح لها كل فرد".

من المتوقع أن يشهد القطاع الفندقي، هنا في دبي، نمواً قوياً ومستداماً خلال الأعوام المقبلة مع ارتفاع في مستوى الإقبال عليه وقد يصل إلى خمسة وثلاثين مليار وخمسمائة مليون دولار بنهاية العام الحالي.

دبي رابع أكثر المدن زيارة في العالم

ويعتبر أداء هذا القطاع الأفضل عالمياً ويشمل باريس ونيويورك ولندن وسنغافورة وهونغ كونغ. وتعتبر دبي رابع أكثر المدن زيارة في العالم. ففيها تشكل السياحة 20% من ناتجها المحلي الإجمالي.

بدوره أشار نيكولاس ماكلين، المدير التنفيذي في شركة سي بي آر أي – شرق الأوسط، (وهي شركة تقدم خدمات في مجال الاستثمار العقاري على مستوى عالمي)

"لدينا حوالى مئة وخمسة وعشرين ألف غرفة هنا في سوق فنادق دبي، إضافة لثلاث وثلاثين الف غرفة قيد الانشاء. لو أننا لم نشعر بوجود طلب حقيقي لما فكرنا بتوسيع عملنا في قطاع ينمو باضطراد".

في دبي 260 فندقاً بين متوج بنَجمة أو بثلاث نجمات. و259 فندقاً بين متوج بأربع أو بخمس نجمات. آن سكوت، هي المديرة العامة لفندق "دبل يو" الجديد هنا في نخلة دبي.

بعد معرض اكسبو العالمي القطاع الفندقي سيكون نموذجاً عالمياً

سكوت تؤكد توفير كل ما يحتاجه أي مسافر. إنه على الفنادق أن توفر شيئاً مميزاً للمسافرين وتشير "حين أفتتح أي فندق جديد في دبي يجب أن أقرر "الاستراتيجية التي سأتبعها فإن سمحنا لأنفسنا تقديم الخدمات الأساسية فقط وكأنها سلعة، حينها سننافس بالسعر فقط. لذلك البديل الوحيد هو إيجاد ما نتميز به معتمدين على الخبرة، وتمويل أشياء تجعلنا متميزين كي يتخذ الزبون قراره دون اعتماده على السعر".

بعد معرض اكسبو العالمي في دبي عام 2020، عدد زائري دبي قد يصل الى خمسة وعشرين مليون شخص. وقد يظهر القطاع الفندقي في دبي كنموذج للعالم...

وتقول سكوت إنه، حينها، ستشكل دبي "تواصلاً عظيماً، ومركزاً رائعاً لشركات الطيران. تعرف بالمعايير العالمية لمرافقها. أي شخص قاد سيارته عبر طريق الشيخ زايد خلال السنوات العشر الأخيرة يلاحظ اليوم ظهور أشياء مختلفة على جانبي الطريق. كل مرة تقود سيارتك تجد أن المدينة مستمرة بتجديد نفسها".

ثم يعود المدير التنفيذي ماكلين للتأكيد على ضرورة تقديم "خيارات كثيرة. علينا المحافظة على تسعيراتنا التنافسية والا سنواجه منافسة أماكن أخرى في العالم ستجذب الناس اليها. ويجب دمج مكونات الاقتصاد المختلفة مع تجارب الزائرين".

بشكل واضح، تكثف دبي جهودها لتبقى وجهة جذابة للمسافرين وذلك عبر تقديم خدماتها بأسعار تناسب جميع المستويات.

للاطلاع على المزيد على "يورونيوز"

الإمارات تعلن عن موعد انطلاق اول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية

طيران الإمارات والخليج البحرينية تعلقان رحلاتهما من وإلى باكستان

شرطة بنغلاديش تكشف السلاح الذي استخدمه رجل حاول خطف طائرة متجهة إلى دبي