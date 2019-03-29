افتتاح "الحديقة القرآنية" في دبي

أعلنت بلدية دبي عن افتتاح الحديقة القرآنية في منطقة الخوانيج اليوم الجمعة 29 آذار/مارس بشكل رسمي بعد أن تم افتتاحها بشكل مبدئي في وقت سابق.

ودعت البلدية والتي نفذت المشروع وفق أحدث التصاميم العالمية في تغريدة نشرتها يوم أمس الخميس على صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر المواطنين إلى زيارة الحديقة والتمتع بالعديد من المرافق التي ورد ذكرها في القرآن والسنة، ومن المقرر أن تفتح الحديقة أبوابها أمام الزوار مجانا وعلى مدار الساعة.

وتهدف الحديقة إلى توفير جسور التواصل الفكري والثقافي مع مختلف الثقافات والأديان والشعوب لرؤية الإنجازات الثقافية للديانة الإسلامية في المجالات العلمية والطبية، وتتيح الحديقة أمام الزائرين فرصة الحصول على الكثير من المعاني التي وردت في القرآن وفوائد النباتات المذكورة وطرق استخدامها.

والنباتات التي تم ذكرها في القرآن هي 54، وتشمل التين، الرمان، الزيتون، الذرة، الكراث، الثوم، البصل، العدس، الشعير، القمح، الزنجبيل، القرع، البطيخ، التمر الهندي، الموز، الخيار، الريحان، النخيل، وحبة البركة ، وغيرها، والجدير بالذكر ان الطب الحديث استخدم هذه النباتات وأكد على فوائدها الهائلة.

وتتكون الحديقة القرآنية والتي تقع على مساحة 60 هكتارا أي ما يزيد على 600 ألف متر مربع، من 12 بستانا إضافة إلى أماكن للترفيه، محال تجارية، بحيرات، ومن المتوقع أن تشكل نقطة جذب للسواح المتوافدين من مختلف دول العالم.

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