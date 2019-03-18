إردوغان: الاستخبارات التركية تتحرى لتوضيح أسباب هجوم أوتريخت الهولندية

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في حديث تلفزيوني إن جهاز المخابرات التركي يحقق فيما إذا كان الهجوم الذي وقع، اليوم، الإثنين، في مدينة أوتريخت الهولندية جاء بدوافع شخصية أم أنه نتيجة عمل إرهابي.

واعتقلت الشرطة الهولندية رجلاً من أصل تركي للاشتباه بإطلاقه النار مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وقالت الشرطة إن المشتبه به يدعى يوكمان تانيش ويبلغ من العمر 37 عاماً.

وكانت شبكة وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة الرسمية في هولندا (Nos News) قد قالت في وقت سابق لإن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به بتنفيذ عملية إطلاق النار اليوم في مدينة أوتريخت وسط البلاد.

وكان رئيس بلدية أوتريخت قد أعلن عن سقوط ثلاثة قتلى في عملية إطلاق النار في في وسط مدينة أوتريخت الهولندية، إضافة إلى سقوط تسعة جرحى.

وكانت الشرطة الهولندية قد حذرت في وقت سابق من الاقتراب من رجل تركي يبلغ من العمر 37 عاما بعد واقعة إطلاق النار التي وقعت صباح الاثنين في مدينة أوتريخت، وهذا يوضح موقف إردوغان أكثر..

وحددت الشرطة المشتبه به برجل اسمه يوكمان تانيش كما وضعت صورة له في بيان على حسابها بموقع تويتر ووضعت رقماً للاتصال بالشرطة في حال رؤيته.