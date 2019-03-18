فيديو يُرجح أنه عملية إيقاف المشتبه به في هجوم أوتريخت الهولندية

خفضت السلطات الهولندية من مستوى التهديد في مدينة أوتريخت في وسط البلاد إلى أربعة من أصل خمسة بعد اعتقال المشتبه به في عملية إطلاق النار القاتلة التي وقعت سابقاً اليوم في محطة نقل عام.

ولقي ثلاثة اشخاص مصرعهم فى إطلاق النار بينما أصيب تسعة آخرون ، وفق ما ذكره رئيس البلدية وأكدته الشرطة الهولندية.

ونشرت الشرطة في أوتريخت صورة لرجل يبلغ من العمر 37 عاماً، تم التعرف عليه على أنه رجل تركي، واسم يوكمان تانيش ، ثم اعتقلته في وقا لاحق على ما يظهر في الفيديو أعلاه.

وأظهرت لقطات فيديو من أوتريخت قوات الأمن الخاصة تدخل مبنى سكنياً وتحتجز رجلاً يعتقد أنه المشتبه به.

وقال وزير العدل الهولندي فرد غرابرهاوس إن المهاجم "معروف" للسلطات القضائية وله سجل إجرامي، لكنه لم يدل بالمزيد من التفاصيل".

وجاء الهجوم بعد ثلاثة أيام من مقتل 50 شخصاً عندما فتح أحد المتعصبين البيض النار على مصلين في مسجدين في كريستشرش، في نيوزيلندا، وذلك خلال صلاة الجمعة.

ورغم أن البعض رأى فيما حصل هولندا صباح اليوم ردّاً على الحدث في نيوزيلندا إلا أنه لا رابط بين الحدثين حتى الساعة، بل أن فرضية "تصفية الحسابات العائلية" موجودة في عملية أوتريخت.