شرطة نيوزيلندا لا تستبعد وجود مساعدين آخرين لمنفذ مذبحة المسجدين

أكدت الشرطة النيوزيلندية اليوم الاثنين أن شخصاً واحداً فقط هو الذي نفذ الهجوم الذي خلف 50 قتيلاً في مسجدين في مدينة كرايستشيرش يوم الجمعة.

وقال مفوض الشرطة مايك بوش في مؤتمر صحفي: "أريد أن أؤكد أننا نعتقد أن مهاجما واحدا فقط هو المسؤول عن هذا الحادث الشنيع".

وقال "هذا لا يعني استبعاد إمكانية أن يكون أناس آخرون قدموا الدعم له، وهذا لا يزال جزءا مهما للغاية من تحقيقنا".

موضوعات متعلقة:

وحدتهم الدموع والدماء التي سالت في المجزرة.. تلك هي قصص ضحايا هجوم نيوزيلندا

شاهد: مجموعة من سكان نيوزيلندا الأصليين يؤدون الهاكا تكريماً لضحايا المجزرة

فيديو: رئيسة وزراء نيوزيلندا تزور أحد مساجد ويلنغتون ومشاهد عاطفية مؤثرة