شاهد: مجموعة من سكان نيوزيلندا الأصليين يؤدون الهاكا تكريماً لضحايا المجزرة

في إطار مراسم التكريم التي يقيمها النيوزيلنديون لذكرى ضحايا هجوم مسجدي كرايست تشيرش، أدى أفراد من قبائل "الماوري" سكان البلاد الأصليين، رقصة الهاكا بالقرب من مسجد النور الذي شهد المجزرة.

وأقيمت الرقصة التقليدية التي تعرف باسم رقصة الحرب، وتؤدى حالياً في المناسبات الاجتماعية والرياضية أمام حشد كبير في الجهة المقابلة للمسجد.

وجمع صندوق مساعدة أسر الضحايا والمصابين أكثر من 3 ملايين دولار أمريكي.

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