"حق دستوري": محكمة تحكم لصالح أمريكية رفعت "الإصبع" الوسطى لضابط شرطة

أجمع قضاة أمريكيون في ولاية ميشيغن على أن ديبرا كروز غولياس لها الحق الدستوري في استعمال حركة "الإصبع الوسطى" ضد الشرطة في حزيران - يونيو 2017.

وقضى القضاة الأمريكيون الثلاثة في 13 مارس 2019 أن المواطنة الأمريكية ليست مذنبة، مشيرين إلى المادة الأولى من الدستور الأمريكي التي تكفل حرية التعبير.

وكان الشرطي ماثيو مينارد قد أوقف ديبرا كروز-غولياس بسبب تجاوزها السرعة، وبعد توجيه ضبط إليها، أشارت له رافعة إصبعها الوسطى بعد أن انطلقت بسيارتها.

وأوضح القاضي جيفيري ساتون " أن هذه الأفعال "وقحة"، ولكن هذا لا يجعلها غير قانونية، ولا يعاقب عليها القانون، ولا تعتبر سبباً للاعتقال، بحسب ما نقله موقع "بازفيد" الأمريكي.

وقد تقدمت ديبرا بشكوى ضد الشرطة معتبرة أنه لا يحق لشرطي إيقافها، بسبب قيامها بحركة الإصبع وهي تقود السيارة فيما اجمع القضاة على القول إنها لم تنتهك أي قانون يبرر اجراء فحص ثان.