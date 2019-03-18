محكمة نيوزيلندية ترفض الإفراج عن شاب قام ببث مباشر لهجوم نيوزيلندا عبر الإنترنت

ذكرت صحيفة (نيوزيلاند هيرالد) أن محكمة في البلاد رفضت الإفراج بكفالة عن شاب في الثامنة عشرة من عمره يوم الاثنين بعد أن وجهت له اتهامات متعلقة بنشره لبث حي لإطلاق نار جماعي في مسجدين الأسبوع الماضي.

واعتقلت السلطات الشاب يوم الجمعة لكن الشرطة تقول منذ ذلك الحين إنها لا تعتقد أن له علاقة مباشرة بالهجوم على المسجدين في كرايستشيرش الذي وقع في ذات اليوم وقتل فيه 50 مصليا.

وقالت الصحيفة إنه متهم بنشر البث الحي الذي يصور المسلح وهو ينفذ الهجوم ونشر صورة لأحد المسجدين مع تعليق يقول "الهدف تحقق" ورسائل أخرى تم وصفها بأنها "تحض على العنف الشديد".

ورفضت المحكمة طلبه للإفراج عنه بكفالة لكن القاضي وافق على حجب اسمه. ومن المقرر أن يمثل مجددا أمام المحكمة الشهر المقبل.

ووجهت في البداية للشاب اتهامات بنشر مواد تتضمن إهانة لأعراق وأجناس أخرى لكن تلك الاتهامات سحبت واستبدلت باتهامات جديدة يوم الاثنين.

ووجهت نيوزيلندا لمنفذ الهجوم، وهو استرالي يدعى برينتون تارانت (28 عاما) المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتفوق العرق الأبيض، الاتهام بالقتل. وأمرت السلطات بحبس تارانت على ذمة القضية. ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة في الخامس من أبريل نيسان وقالت الشرطة إن من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.

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