شاهد.. متزلج يوثق لحظة إنهيار ثلجي في جبال الألب

تعرض أحد المتزلجين في النمسا لصدمة، يوم 12 مارس، لحدوث انهيار ثلجي، لحظة استعداده لنزول منحدر في جبال الألب.

المتزلج الذي تمكن من توثيق المشهد من خلال كاميرا مثبتة على الرأس قال إنه كان مع مجموعة من أصدقائه، على وشك التزلج إلى أسفل منحدر بالقرب من منتجع سانت أنتون أم ألبيرغ، إلا أنهم لم يدركوا أنهم ضغطوا كثيرا على الثلج، ما أدى إلى حصول الانهيار.

وأضاف:"الباقي يفسره الفيديو.. لم أعلم مَن مِن أصدقائي دفن نتيجة الانهيار، فرق الإنقاذ الجبلي وصلت للمساعدة بسرعة، لحسن الحظ تم إنقاذ الجميع".

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