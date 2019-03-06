شاهد: ألواح ثلجية تسقط على سطح متجّر بتركيا

تدافعت ألواح الثلج من على سطح متجّر لبيع اللحوم في مدينة إلسكيرت شرق تركيا في مشهد وكأن آلة قطّعت الألواح الثلجية إلى قطع متساوية ودفعت الواحدة تلو الأخرى بوتيرة منتظمة لتتحطم بعدها متوالية الألواح على رصيف الشارع.

صاحب متجر اللحوم نكدت يازار قال لوكالة أنباء محلية اليوم الثلاثاء تعليقاً على الحادث: "شعرت وكأنها زلزال قد وقع بالفعل، وعندما خرجنا (من المتجر) شاهدنا ألواح الثلج تتساقط"، مشيراً إلى أن هذا الحادث تسبب في إحداث أضرار طفيفة لسيارة كانت مركونة في المكان.

وقع الحادث بعد تساقط الثلوج في تلك المنطقة يوم الاثنين. ولم يتضح على الفور كيف حدث هذا النمط من تساقط الألواح الثلجية.

ويشار إلى أن مدينة إلسكيرت تعرّضت خلال الأشهر الثمانية الماضية لتساقط الثلوج على نحو كثيف ما أدى إلى وقع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين.

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