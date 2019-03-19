شاهد: معزة ولدت مشلولة فسارت مثل البشر

أبهر معزة رضيع تعلمت السير رغم ولادتها بشلل في ساقيها الأماميتين المزارعين في شمال الهند.

وأظهر فيديو التقطه صاحب المعزة البيضاء سيرها على قدميها الخلفيتين بعد عدة أيام فقط من ولادتها.

وقال لوكيش ميشرا: "كنا فقدنا الأمل في أن تسير ولكنها أظهرت مرونة كبيرة وبدأت في محاولة أن توازن نفسها عبر الوقوف على ساقيها الخلفيتين".

واستطرد: "بعد عدة أيام بدأت فجأة في الركض مستخدمة ساقيها الخلفيتين".

وتناثرت أخبار "المعزة التي تسير مثل البشر" فبدأ الزوار من القرى المجاورة في التوافد على المنطقة لمشاهدتها والتقاط صوراً لها حتى وقعوا في غرامها.

وقال الأطباء البيطريون الهنديون إن سبب ولادة المعزة بتلك الإعاقة قد يكون إصابة المعزة الأم في بطنها خلال عراك مع ماعز خلال فترة حملها.

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