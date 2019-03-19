شاهد: معركة الطائرات المسيرة في هولندا

استضافت مدينة كاتفايك الساحلية في هولندا بطولة "اشتباك الدرون" الثانية لقتال الطائرات الصغيرة المُسيرة.

وشهد الحدث، الذي امتد ليوم واحد، مشاركة تسعة فرق وحوالي 500 لاعب تنافسوا من أجل الظفر بالجائزة الأولى وقدرها 30 ألف يورو.

وتنص قوانين البطولة على أن يشارك كل فريق بما لا يقل عن طائرتين يتم التحكم بهما عن بعد بواسطة أي عدد ممكن من اللاعبين في البطولة التي أقيمت داخل سقيفة للطائرات مصنعة من مادة البولي كاربون الشفافة خصيصاً من أجل الحدث.

ويسعى كل فريق إلى الإيقاع بطائرات الفريق المنافس بكل السبل الممكنة ما عدا اختراق موجات التحكم اللاسلكية بطائرات الفريق الخصم.

وفاز فريق سلانز البلجيكي باللقب بعد تغبله على فريق ديبول الألماني في النزال النهائي.

وأقيمت البطولة برعاية كل من الشرطة الوطنية الهولندية ووزارة الداخلية الهولندية بتنظيم من جامعة جامعة ديلفت للتكنولوجيا.

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