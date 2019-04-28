شاهد: هولندا تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لميلاد ملكها

احتفلت هولندا بعيد ميلاد الملك وليام ألكساندر الثاني والخمسين.

وخرج المئات من المحتفلين الذين يرتدون ملابس باللون البرتقالي إلى الشوارع وقنوات أمستردام في ما يعرف باسم يوم الملك.

واحتفل الملك بنفسه بعيد ميلاده هذا العام بزيارة أمرسفورت مع زوجته وأطفاله وغيرهم من أفراد العائلة المالكة.

ويعد الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد الملك تقليدًا في هولندا منذ عام 1885.

وتقام احتفالات في الشوارع في جميع أنحاء البلاد.

إحدى الطقوس المميزة والمحبوبة هي أسواق السلع المستعملة المؤقتة، حيث يُسمح للسكان المحليين بإقامة متاجر في الشارع وبيع ما يريدون.

للمزيد على يورونيوز:

قيودٌ جديدة على السياحة الجنسيّة في أمستردام تثيرُ حفيظة بائعاتِ الهوى

شاهد: أول قارب هيدروجيني في العالم يبحر إلى أمستردام

دولة أوروبية هي الأكثر إنتاجية في ساعة العمل...تعرف عليها