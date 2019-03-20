نتنياهو: تحالفنا في الأعوام القليلة الماضية مع إدارة ترامب كان الأقوى على الإطلاق

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعلاقة الوثيقة التي تربطه بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء استضافة وزير خارجيته مايك بومبيو في القدس، قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية، وبحث الجانبان في بداية محادثاتهما سبل تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأربعاء 20 آذار/مارس مع بومبيو، "ندرك أيضا أن تحالفنا في الأعوام القليلة الماضية كان الأقوى على الإطلاق"، مضيفا "أتطلع لزيارتي الأسبوع المقبل إلى واشنطن حيث سألتقي مع الرئيس ترامب وأثق أن بإمكاننا مواصلة تعزيز هذه العلاقة".

وقال بومبيو والذي التقى نتنياهو بعد زيارته الكويت في القدس، انه على الشعب الإسرائيلي أن يثق في أن ترامب، الذي من المقرر أن يقدم خطة للسلام بعد الانتخابات الإسرائيلية، سيحافظ على "علاقة قوية" مع إسرائيل.

وأضاف موجها حديثه إلى نتنياهو "أعلم أن علاقة العمل بينكم وبين الرئيس متميزة... لقد أرسلني إلى هنا للبناء على هذه العلاقة ولتمثيله هنا أيضا".

وأعلنت واشنطن أن ترامب وجه الدعوة لنتنياهو لإجراء محادثات في البيت الأبيض ولمأدبة عشاء قبل أسبوعين من الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل/ نيسان، وهو ما اعتُبر في إسرائيل على نطاق واسع دعما لنتنياهو زعيم حزب ليكود اليميني.

تتابعون أيضا على يورونيوز:

الولايات المتحدة: البرنامج الصاروخي الإيراني يهدد استقرار الشرق الأوسط

بولسونارو يزور إسرائيل.. وغموض حول نقل السفارة البرازيلية إلى القدس