دونالد ترامب يستقبل نتنياهو الأسبوع المقبل في البيت الأبيض

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

وأضاف البيت الأبيض في بيان اليوم الأربعاء "سيبحث الرئيس ورئيس الوزراء المصالح المشتركة لبلديهما والتطورات في الشرق الأوسط خلال اجتماع عمل في 25 مارس".

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وقال البيان إن ترامب سيستضيف نتنياهو على عشاء يوم 26 مارس آذار.