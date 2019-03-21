البشير يعين رئيس الحزب الحاكم أحمد هارون مساعدا له ويحظِر تخزين العملة السودانية

قال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية إن الرئيس عمر البشير عين رئيس الحزب الحاكم أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية مساعدا له.

هذا وأصدر البشير اليوم الخميس 21 آذار/مارس أمرا يحظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها.

وذكر البيان أن الافراد لن يسمح لهم بالاحتفاظ بأكثر من مليون جنيه سوداني أي 21 ألف دولار خارج النظام المصرفي..

ويحظر الأمر أيضا على الشخصيات الاعتبارية "تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب مع حجم نشاطها، وبحد أقصى خمسة ملايين جنيه".

وبعد أن واجه البشير احتجاجات على حكمه لأكثر من ثلاثة أشهر، نقل قيادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم لهارون في أوائل هذا الشهر.

والبشير وهارون مطلوبان لدى المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم بارتكاب جرائم في منطقة دارفور بالسودان.

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