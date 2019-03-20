السودان: مربعات التنقيب عن النفط والغاز التي طرحتها مصر تعتبر "عملا غير قانونيا"

قالت وكالة الأنباء السودانية الحكومية "سونا" يوم الاربعاء نقلا عن مسؤول في الوزارة إن مناطق التنقيب عن النفط والغاز التي عرضتها مصر في "مثلث حلايب" على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر تعتبر تدخلا مباشرا في الأراضي السودانية، وتدخلا في صلاحيات وزارة الغاز والنفط السودانية في منح تراخيص التنقيب.

وقال سعد الدين حسين البشري وزير الدولة بوزارة النفط بالخرطوم إن ما قامت به مصر "يعتبر عملا غير قانوني وتترتب عليه آثار قانونية سوف تتحملها الجهة التي تقوم بهذا العمل".

وطرحت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عشرة قطاعات في البحر الأحمر للتنقيب عن النفط والغاز في مزايدة عالمية في العاشر من شهر مارس- آذار، على أن يغلق الباب أمام تقديم العروض في أول أغسطس- آب.

ويقع المثلث بين مصر وجارتها الجنوبية ويطالب السودان مصر بهذه المنطقة منذ عام 1958. وتقول القاهرة إنها أراض مصرية، ورفضت مصر في عام 2016 طلبا من الخرطوم لبدء مفاوضات لتحديد الأحقية في السيادة على المثلث أو السعي إلى التحكيم الدولي.

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