الكرملين يتهم أمريكا بإثارة التوتر بإرسال قاذفات قنابل قرب روسيا

قال الكرملين يوم الخميس إن طلعات قاذفات قنابل أمريكية استراتيجية من طراز بي-52 القادرة على حمل أسلحة نووية فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق قرب الحدود الروسية أثار توترا في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق يوم الخميس إنها أرسلت مقاتلات لاعتراض قاذفة قنابل أمريكية استراتيجية من طراز بي-52 بعدما بدأت الطيران باتجاه حدود روسيا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "بشكل عام، سأقول فقط إن مثل هذه الأفعال التي تقوم بها الولايات المتحدة لا تؤدي إلى تعزيز مناخ الأمن والاستقرار في المنطقة المجاورة تماما لحدود روسيا".

وأضاف "بل على النقيض فإنها تثير توترات إضافية".

تتابعون ايضا على يورونيوز:

أمريكا قد توقف تسليم مقاتلات إف-35 لتركيا

بوتين يوقع قانونا مثيرا للجدل

أمريكا تسعى لاختبار صاروخ موجه يطلق أرضا في أغسطس

أمريكا تعلن نشرها نظام ثاد الصاروخي الدفاعي في إسرائيل

ويطل جيب كالينينجراد الروسي الواقع في أوروبا على بحر البلطيق