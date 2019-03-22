فيديو.. استوديو وارنر يقدم لعشاق هاري بوتر فرصة لرؤية أبطال أفلامهم عن كثب

جولة فريدة تنتظر عشاق سلسلة الأفلام السينمائية الانكليزية "هاري بوتر" سوف يتيحها استوديو وارنر برذرز في العاصمة البريطانية لندن.

يقع فضاء العرض الذي سيتم افتتاحه للجمهور في 6 أبريل - نيسان على مساحة 1500 متر مربع، ويحتوي على ردهة واسعة تحيط بها أعمدة رخامية شاهقة وتزين سقفها ثريات من أوراق نحاسية حقيقية مرصعة بالمئات من قطع الكريستال.

وسوف تتاح للزائرين أثناء السير في المعرض فرصة فريدة لرؤية الأزياء والأطراف الاصطناعية التي يرتديها الممثلون الذين يلعبون دور العفاريت "غوبلن" - موظفي مصرف السحرة في أفلام بوتر.

ويمكن للزوار أيضا استكشاف قبو ليسترانج في القاعة المصرفية التابعة للسحرة، حيث يمكنهم التقاط صور فوتوغرافية وهم محاطون بالكنوز والعجائب مثل سيف غريفيندور وكأس الساحرة هيلغا الذهبية.

الممثل وارويك ديفيس، الذي يلعب دور العفريت غريفوك في سلسلة الأفلام سيكون موجودا في مصرف السحرة، بالإضافة إلى العديد من الممثلين موظفي البنك.

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