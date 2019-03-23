مراسل صنداي تايمز: انقلاب وزاري مكتمل الأركان ووشيك على تيريزا ماي

نقلت وكالة رويترز عن المحرر السياسي في صحيفة صنداي تايمز إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تواجه مؤامرة حكومية شاملة لإزاحتها، وأضاف أن 11 وزيراً بالحكومة إنهم يريدونها أن تستقيل.

وقال إن وزراء كبار متفقون على أن ماي يجب أن تعلن تخليها عن منصبها، محذرين من أنها أصبحت رمزاً "مضطرباً" أحكامه "حمقاء".

وقال تيم شيبمان "انقلاب وزاري مكتمل الأركان يتحضر الليلة لإبعاد تيريزا ماي من رئاسة الحكومة."

ونقل شيبمان عن وزير في الحكومة لم يحدد هويته قوله: "النهاية قريبة. وسترحل في غضون عشرة أيام".

وقال شيبمان إن نائب ماي ديفيد ليدينغتون هو أحد الأسماء المطروحة لخلافتها مؤقتاً، في حين هناك ضغوط لتنصيب وزير البيئة مايكل جوف أو وزير الخارجية جيريمي هانت.

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