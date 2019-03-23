"قسد" تعلن النصر النهائي على تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا

قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، يوم السبت، إن تنظيم "الدولة الإسلامية" مني بالهزيمة النهائية في جيب في الباغوز بشرق سوريا، ما ينهي دولة "الخلافة" التي أعلنها التنظيم وامتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث أراضي العراق وسوريا.

وقال مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، على تويتر: "الباغوز تحررت، والنصر العسكري ضد داعش تحقق". وتشن قوات سوريا الديمقراطية هجمات منذ أسابيع للسيطرة على الجيب الواقع قرب الحدود مع العراق.

تغريدة مصطفى بالي رئيس المكتب الاعلامي لـ"قسد"

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أمس الجمعة، في تصريح أمام الصحفيين، إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة استطاعت أن تهزم داعش بنسبة 100 بالمئة.

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، أطلع ترامب أثناء توجهه الى فلوريدا على متن طائرة "اير فورس وان"، أن "داعش" لم يعد يمتلك أي قطعة أرض خاضعة لسيطرته في سوريا.