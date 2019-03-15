وصول أطفال من مخيمات النازحين في سوريا إلى فرنسا

أكدت فرنسا أنها أعادت خمسة أطفال من مخيمات في شمال سوريا لكنها كررت موقفها بأن المواطنين البالغين الذين انضموا لتنظيم الدولة الإسلامية في الخارج ينبغي أن يظلوا حيث هم لمحاكمتهم هناك.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الفرنسية إلى أن الأطفال الذين أعادتهم فرنسا إما أيتاما أو ربما تمّ فصلهم عن آبائهم في المخيم. ولم يتم ذكر أي تفاصيل عن صلة الأطفال بفرنسا.

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وتواجه دول غربية صعوبة في كيفية التعامل مع من يشتبه بأنهم متشددون وأسرهم الذين يريدون العودة من مناطق الصراع في العراق وسوريا بالإضافة إلى من تم احتجازهم مع اقتراب تنظيم الدولة الإسلامية من الهزيمة النهائية.

وانتهجت الحكومة الفرنسية سياسة تتمثل في رفض استعادة المسلحين وزوجاتهم. لكن مسؤولين يقولون إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيسحب قواته من سوريا أجبر الدول على إعادة النظر. ولا توجد مؤشرات حتى الآن على أن هذه الدول قد توصلت إلى حل لهذه المعضلة.