ماي تلتقي بمشرعين متمردين لبحث اتفاق الخروج من الاتحاد

التقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بمقر إقامتها يوم الأحد بعدد من كبار المسؤولين ومشرعين متمردين من مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي لبحث استراتيجيتها وما إذا كان هناك تأييد كاف لطرح اتفاق توصلت إليه بهذا الشأن على البرلمان للمرة الثالثة هذا الأسبوع.

وقال متحدث باسم داوننغ ستريت حيث مقر الحكومة "رئيسة الوزراء وعدد من الوزراء التقوا اليوم (بمقر إقامتها) في تشيكرز لإجراء محادثات مطولة مع شخصيات بارزة من زملائها لبحث سبل تنفيذ الخروج من الاتحاد".

وأضاف المتحدث "بحث الاجتماع عددا من القضايا بينها ما إذا كان هناك دعم كاف بمجلس العموم لإجراء تصويت مهم هذا الأسبوع".

وقال المتحدث إنه لن يدلي بتعليقات أخرى عن المحادثات يوم الأحد.

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