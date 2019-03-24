تقرير مولر لم يتوصل لدليل حول تآمر حملة ترامب مع روسيا

خلص تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 إلى عدم وجود دليل يثبت أن أي مسؤول في حملة الرئيس دونالد ترامب قد تآمر عن علم مع روسيا.

وأرسل وزير العدل الأمريكي وليام بار ملخصا يتضمن نتائج من التقرير إلى قيادات الكونجرس ووسائل الإعلام بعد ظهر يوم الأحد. كان مولر قد انتهى من تحقيقه يوم الجمعة بعد نحو عامين وسلم التقرير إلى وزير العدل.

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