السلطات الإسرائيلية: إصابة 6 بصاروخ بعيد المدى أطلق من غزة على وسط البلاد

دوت صفارات الإنذار وسط إسرائيل، وقالت الشرطة والإسعاف إن حريقا شب بمنزل، حيث أصيب ستة أشخاص بجروح، جراء هجوم صاروخي يشتبه أن مصدره قطاع غزة.

وجاء الحادث الذي وقع في الساعات المبكرة من صباح اليوم، الإثنين، في بلدة مشميريت الزراعية شمالي تل أبيب، في وقت تزايدت فيه حدة التوتر قبل حلول الذكرى السنوية لبدء الاحتجاجات على حدود غزة، وحملة الانتخابات التي تجري في إسرائيل في التاسع من أبريل - نيسان.

ويعدّ الحادث الأول من نوعه منذ الحرب عام 2014.

وقالت الشرطة إن حريقا شب بمنزل، وذكرت تقارير إنه أصيب بصاروخ من القطاع الذي يبعد نحو 80 كيلومتراً عن المنطقة.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إنها عالجت ستة مصابين من قاطني المبنى. وجاء ذلك بعد دقائق من إطلاق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المنطقة، وإعلانه أن صاروخا أطلق من غزة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإطلاق صاروخين عن منطقة تل أبيب في 14 آذار - مارس الحالي، من دون أن تذكر وقوع إصابات بشرية أو مادية.

نتنياهو "يقطع" زيارته إلى الولايات المتحدة

وفي أول تعليق رسمي قال مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيختصر زيارته لأمريكا بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي ترامب اليوم.

غير أن نتنياهو علّق شخصياً في وقت لاحق وقال إنه سيقطع الزيارة، ولن "يختصرها" فقط، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

بحسب المصدر نفسه، قال نتنياهو "في ضوء الأحداث الأمنية قررت قطع زيارتي للولايات المتحدة" واصفاً الهجوم بالـ "جريمة البشعة" التي ستؤدي إلى ردّ إسرائيلي قوي.

وأضاف نتنياهو أنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات المقبلة، ثم سيعود فوراً إلى إسرائيل.

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