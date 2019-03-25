الجيش الإسرائيلي: نشر كتيبتيْ مشاة على حدود غزة واستدعاء احتياطيين

قال راديو الجيش الإسرائيلي إن الجيش قرر نشر كتيبتي مشاة على حدود غزة واستدعاء بعض جنود الاحتياط، في خطوة عسكرية يرى البعض أنها تهدف إلى الرد على الهجوم الصاروخي الذي استهدف شمال تل أبيب فجر اليوم.

وأدى الهجوم الأخطر من نوعه منذ العام 2014 إلى سقوط أضرار مادية وجرحى، كما أن إدارة الجيش الإسرائيلي أعلنت أن صاروخاً بعيد المدى استخدم فيه.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وصف الهجوم بـ "البشع" صباحاً من واشنطن حيث يقوم بزيارة للقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتوعّد برد قوي.

في السياق، ذكرت وكالة رويترز للأنباء نفيَ حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي.

الجيش الإسرائيلي يتوجه لنشر كتيبتيْ مشاة على حدود قطاع غزة واستدعاء بعض الاحتياطيين

وكانت صفارات الإنذار قد دوت وسط إسرائيل فجر اليوم، الإثنين، وقالت الشرطة والإسعاف إن حريقا شب بمنزل، حيث أصيب سبعة أشخاص بجروح، جراء هجوم صاروخي يقول الجيش الإسرائيلي إن مصدره قطاع غزة.

يذكر أخيراً أن المستجدات الأخيرة تأتي في ظل صدور تقارير عن احتمال اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"إسرائيلية" الجولان اليوم.