الجيش الإسرائيلي يقصف غزة ردا على سقوط صاروخ فلسطيني على منزل قرب تل أبيب

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه بدأ في تنفيذ ضربات على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة وذلك بعد ساعات من سقوط صاروخ فلسطيني على منزل قرب تل أبيب.

وسمع شهود من رويترز دوي انفجارات في غزة.

وأضاف الجيش في بيان أنه "بدأ ضرب أهداف حماس الإرهابية في أنحاء قطاع غزة".

وقال مسؤولون أمنيون فلسطينيون ووسائل إعلام تابعة لحماس إن من بين الأهداف التي تعرضت للقصف موقعا بحريا لحماس غربي مدينة غزة ومعسكر تدريب كبيرا للحركة في شمال غزة.

وأخلت حماس الموقعين على الأرجح بعد تلقيها تحذيرا قبل ساعات من الضربات الإسرائيلية.

وقال شهود إن ثلاثة صواريخ قصفت الهدف الشمالي.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد برد قوي على الهجوم الصاروخي الذي وقع في وقت سابق اليوم وأسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين.

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و قال نيتنياهو خلال مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "إسرائيل لن تتسامح مع الهجمات الصاروخية على أراضيها"

قلق أممي

من جهته قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "قلق للغاية" من التطورات الأخيرة في إسرائيل وقطاع غزة ويدعو الجانبين إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

وأضاف دوجاريك "إطلاق صاروخ اليوم من غزة تجاه إسرائيل يمثل انتهاكا خطيرا وغير مقبول. نحن على علم بأحدث التقارير عن إطلاق نيران على غزة.. نواصل العمل مع مصر وكل الأطراف المعنية لمحاولة عدم تصعيد الوضع".