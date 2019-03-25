الخطوط الجوية القطرية تؤجل طلبية 20 طائرة بونيغ ماكس 737

قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، اليوم الإثنين، إن الشركة أجلت استلام طلبية طائرة بوينغ 737 ماكس مقررا في أبريل- نيسان لحين معرفة سبب تحطم طائرة تابعة للخوط الجوية الإثيوبية من نفس الطراز.

وقال أكبر الباكر لرويترز على هامش مناسبة في مسقط "لن يكون بمقدورنا الحصول على هذه حتى نعرف بالضبط ما نتيجة التحقيق والمدة التي سيستغرقها تحليق الطائرة مجددا".

وطلبت الخطوط الجوية القطرية شراء 20 طائرة بوينغ 737 ماكس.

في السياق، أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أن شركته تثق في طائرات بوينغ بعد حادثيْ تحطم لطائرتين من طراز 737 ماكس لصانع الطائرات الأمريكي.

وأضاف الباكر "لدينا ثقة في طائرات بوينغ ونحن متأكدون أنهم سيتوصلون للمشكلة التي تواجههم والتي لا تزال قيد التحقيق".

أوقفت جهات تنظيمية هذا الشهر طيران أسطول طائرات ماكس حول العالم بعد أن تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية يوم 10 مارس - آذار ومقتل 157 شخصا كانوا على متنها.

وتحطمت طائرة ماكس أخرى في إندونيسيا في أكتوبر - تشرين الأول الماضي.