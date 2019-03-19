بوينغ تعلن عن إصدار تحديث برمجي للطائرات 737 ماكس "قريباً"

أعلن دينيس مويلنبرغ الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ يوم الاثنين إن الشركة تتخذ إجراءات من أجل "الضمان التام" لسلامة الطائرات من الطراز 737 ماكس في أعقاب حادثي تحطم.

وقال مويلنبرغ، الذي يواجه أكبر أزمة منذ توليه المنصب، إن بوينغ تدرك أن "أرواح الناس تعتمد على العمل الذي نؤديه".

وأضاف مويلنبرغ أيضا أن تحديثا برمجيا للطائرات 737 ماكس كانت الشركة قد بدأت فيه في أعقاب تحطم طائرة شركة ليون إير في أكتوبر تشرين الأول في إندونيسيا سيصدر "قريبا".

وقال مصدر لرويترز إن المحققين في تحطم طائرة بوينغ 737 ماكس في إثيوبيا توصلوا إلى أوجه تشابه قوية في زاوية طيران حيوية مع طائرة ليون إير، فيما يزيد الضغط على بوينغ أكبر صانع للطائرات في العالم.

وتحطمت طائرة الخطوط الإثيوبية قبل نحو ثمانية أيام فيما أسفر عن مقتل 157 شخصا. وتسبب الحادث في وقف تشغيل أسطول ماكس في أنحاء العالم.

وقال مويلنبرغ في رسالة "بناء على الحقائق المستقاة من حادث رحلة شركة ليون إير 610 والبيانات المتاحة من حادث رحلة شركة الخطوط الإثيوبية 302، نتخذ إجراءات من أجل الضمان التام لسلامة الطائرات 737 ماكس".

وأضاف "إننا ندرك أيضا ونأسف للتحديات التي يواجهها عملاؤنا والركاب نتيجة وقف تشغيل الأسطول".

إقرأ أيضاً:

إثيوبيا تودع ضحايا الطائرة المنكوبة بأكفان فارغة إلا من التراب

فقدان الأمل في العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الإندونيسية المنكوبة