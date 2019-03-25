شاهد: مقتطف من عملية إنقاذ ركاب السفينة النرويجية "فايكينغ سكاي" عبر الجو

أظهرت كاميرا معلقة على قبعة رجل من فرق الطوارئ، عملية إنقاذ ركاب سفينة ركاب نرويجية قبل يوم أمس السبت، وعلى متنها حوالي 1300 راكب بمن فيهم عناصر طاقم السفينة، التي انجرفت إلى منطقة متلاطمة الأمواج على بعد مائة متر من اليابسة. ورفع عناصر الإنقاذ 479 شخصا الواحد تلو الآخر على متن مروحية، قبل أن تهدأ حالة الطقس يوم الأحد ويشرع في قطر السفينة. وكان معظم الركاب الذي تجاوز عددهم التسعمائة يتحدرون من الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى جانب كندا وأستراليا.